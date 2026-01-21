FirenzeViola
Catherine Commisso è arrivata alla Cattedrale di St. Patrick per il funerale
È arrivata presso la Cattedrale di St. Patrick a New York la moglie di Rocco Commisso, Catherine, che presenzierà al funerale del marito previsto per le ore 10 locali e per le 16 italiane.
Oltre alla moglie ad assistere al funerale sono attesi la sindaca Sara Funaro, l'amministratore delegato viola Alessandro Ferrari, il medico Luca Pengue, l'ex ds gigliato Daniele Pradè, Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, l'architetto Marco Casamonti e il proprietario della ditta di costruzioni Giovanni Nigro. Questo il video dell'arrivo di Catherine direttamente dal nostro direttore, inviato a New York per seguire il saluto finale a Commisso:
