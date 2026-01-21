Dagli inviati Casini: "Rocco un amico che mi ha dato insegnamenti. Futuro? Fiorentina in mani solide"

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è in America dove ha partecipato all'ultimo saluto a Rocco Commisso: "Mi resta una sensazione umana e di vuoto, un amico che se ne è andato. Ho saluto un uomo che mi ha lasciato degli insegnamenti, come quello di crederci ed essere determinati. Può aver commesso anche degli errori cercando sempre di fare il bene della Fiorentina ma ha lasciato un segno che non è solo il Viola Park. Non è certo poco visto che è il primo investimento vero della storia della Fiorentina ma anche dal punto di vista sportivo sono stati 7 anni intensi, prendendo la squadra che nel 2019 aveva lottato per la salvezza, ha attraversato il difficile momento del Covid e poi l'ha portata ad altri traguardi con le finali europee ed anche questa stagione non è certo segnata".

Ci lascia un uomo di grande passione, poteva esserci una conoscenza diversa? "Il president ha un carattere determinato, ma sia lui che Joe Barone hanno gestito i rapporti con le persone con grande umanità, con grandi gesti di solidarietà che sono rimasti nascosti. Si è persa un'occasione per le capacità e la passione che il presidnete avrebbe voluto mettere ma alla fine incarna bene lo spirito di Firenze ed entra nella storia, con un credito anche con la sfortuna e speriamo di poter dedicare a lui e Joe un qualcosa di importante".

Futuro? "La Fiorentina fa parte della galassia di Mediacom che è una realtà importante e solida e questo è un lascito di Rocco ma la sua passione certo la perdiamo. Però possiamo stare tranquilli vista la società che c'è dietro, siamo in mani solide insomma".