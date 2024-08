LAMIONI, Fiorentini, una domanda. Gudmundsson mi piace

Fonte: dall'inviato A. Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

Il presidente del Grosseto Giovanni Lamioni, sponsor della Fiorentina e tifoso viola, dal prato dello Zecchini dopo l'amichevole ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "L'ho detto: se la Fiorentina si presenta con il tridente Colpani-Gudmundsson-Kean sarebbe davvero tanta roba. Io spero che arrivi Gudmundsson perché ha fatto 14 gol, Colpani ne ha fatti 6: sarebbero 20 gol dietro a Kean. Ci si potrebbe anche divertire. A Palladino mi sono presentato e gli ho detto che questa Fiorentina mi è piaciuta più di quella dell'anno scorso. Kayode mi ha ricordato il miglior Cafù.

La Fiorentina mi è piaciuta anche se è evidente che il test vale quello che vale. Ma mi è piaciuto anche il mio Grosseto. Il nostro sogno è quello di poter tornare in Serie C così che con la Fiorentina possa iniziare anche un rapporto più proficuo per i prestiti dei giocatori. Ma faccio sempre una domanda: possibile che ci voglia un maremmano per diventare il secondo sponsor della Fiorentina? I fiorentini si facciano una domanda".