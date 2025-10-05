Dagli inviati Fiorentina-Roma 1-2, Fazzini esce per infortunio: per lui una distorsione alla caviglia

Distorsione alla caviglia per Fazzini in occasione di un tiro. Il trequartista viola non ce la fa e dopo essere stato medicato e esserci nuovamente accasciato a terra, è costretto ad uscire dal terreno di gioco. Ha chiesto il cambio alla panchina. La speranza è che non sia nulla di grave.