Fiorentina-Roma 1-2, palo incredibile di Kean: Viola a un passo dal pareggio!

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:42Dagli inviati
Palo incredibile di Kean! Tutto in verticale per la Fiorentina, con Fazzini che manda in profondità Kean: il centravanti viola lascia sul posto Ndicka con un movimento in diagonale e calcia sul secondo palo, superando Svilar ma non il legno alla sinistra del portiere giallorosso. Viola a un passo dal 2-2!