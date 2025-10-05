Dagli inviati Giro di campo per Leonardo Fabbri che celebra la medaglia: gli applausi del Franchi

Leonardo Fabbri, pesista italiano e grande tifoso della Fiorentina, ha vinto il mese scorso la seconda medaglia consecutiva a livello mondiale nel lancio del peso confermandosi così nell'elité della disciplina. L'azzurro si è infatti portato a casa il terzo posto che gli è valso la medaglia di bronzo, facendolo diventare il lanciatore italiano più vincente. Nella giornata odierna Fabbri, prima di Fiorentina-Roma, ha fatto un giro di campo, applaudito da tutto lo stadio per la medaglia ottenuta.