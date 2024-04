KOUBEK, L'espulsione di Cadu è stata decisiva

Fonte: dal Franchi - A. Di Nardo

Nel post-partita, in conferenza stampa, il tecnico del Viktoria Plzen Miroslav Koubek ha commentato così la sconfitta per 2-0 in casa della Fiorentina nei quarti di finale di ritorno di Conference: "Abbiamo fatto il massimo. Già era tosta giocare così contro una squadra del genere, poi in dieci è stata difficile. "Sopravvivere" contro questa Fiorentina per altri trenta minuti, nei supplementari, era per noi impossibile. Ce l'abbiamo fatta per gran parte della gara perché abbiamo trovato una giornata super del nostro portiere Jedlicka, poi però avevamo finito le forze e anche le sostituzioni. L'espulsione ha deciso questa qualificazione. Usciamo da questa Conference League a testa alta, sono orgoglioso di quanto fatto".

E sul fallo da rosso di Cadu, giudicato da espulsione da Gil Manzano dopo revisione Var: "Io non ho rivisto le immagini, alcuni membri del mio staff però mi dicono che l'espulsione ci poteva stare, per loro poteva essere da giallo o da rosso, sono cose che capitano".

Sulla differenza di valori con la Fiorentina: "Non conta molto il modulo. La differenza di valore tra noi e loro, soprattutto sugli esterni, è evidente. Noi abbiamo avuto rispetto del nostro avversario ma ci abbiamo anche provato, peccato non ci sia andata bene".

Così infine Koubek sul momento più bello della cavalcata del Plzen in Europa: "Direi che la serata più bella è stata quella contro il Servette, con la vittoria ai rigori. Poi direi che anche venire a giocare qui per noi è un regalo, è stato molto bello. E siamo contenti anche di aver dato qualche punto per il coefficiente della federazione ceca. Abbiamo fatto tanta esperienza in questa competizione, sono tutte partite che ci saranno utili".

Al termine della conferenza stampa, Koubek ha voluto fare l'in bocca al lupo alla Fiorentina per il proseguo della stagione e per le prossime gare di Conference League.