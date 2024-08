KAYODE, Gioco dove vuole il mister. Penso solo all'oggi

Fonte: dall'inviato Andrea Giannattasio

Al terrmine dell'amichevole vinta 7-2 dalla Fiorentina contro il Grosseto, Michael Kayode ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "È andata abbastanza bene, sono contento delle cose che abbiamo fatto come squadra. Non è un momento semplice perché dobbiamo mettere minuti nelle gambe. Il ruolo? Il mister mi ha chiesto di provare da terzo centrale in questo primo mese. L'avevo già sentito e io sono disponibile: dove mi mette, io cerco di dare il massimo".

Sarà la seconda stagione.

"Grandissima emozione e stimolo. Ho fatto un anno e non conta niente. Non devo pensare alla scorsa stagione ma solo a questa".

Cosa cambia tra Italiano e Palladino?

"Ci sono richieste diverse. Giocando con i quinti in difesa vuole che non buttiamo mai via palla".

Come state dal punto di vista fisico?

"Siamo ad un ottimo punto. Abbiamo giocato tante partite di seguito e non è facile ma dobbiamo migliorare solo qualche piccolo aspetto".