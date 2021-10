ITALIANO (S.STAMPA), Noi in crescita. E con Nico...

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta per 1-0 di questa sera contro la Lazio direttamente dalla sala stampa dello stadio Olimpico di Roma: “Dobbiamo fare qualcosa in più in questo percorso nuovo: è già due volte che usciamo a testa alta dall’Olimpico ma con zero punti. Oggi abbiamo giocato con grande personalità, abbiamo creato tantissimi presupposti per far gol e abbiamo subito rete su una chance offerta da noi. E’ bello però vedere la squadra vedere questo topo di prestazioni”

Se manca qualcosa negli ultimi venti metri? “Non è la prima volta che ci capitano episodi del genere come quella della mancanza in attacco: è già una buona cosa lavorare bene negli ultimi 16 metri… abbiamo dentro sempre l’idea di far sempre la partita ma a differenza della gara col Cagliari in cui abbiamo fatto le scelte corrette oggi non è andata così. Credo che a volte servano furore e convinzione. Questa squadra poteva aver qualche punto in più in classifica. Siamo in crescita sotto l’aspetto della manovra”.

Sempre ko dopo aver preso gol? “Abbiamo sempre reagito, abbiamo battuto tanti corner: penso che sia una casualità. Non riusciamo raggiungere il pareggio quando lo meritiamo… è un aspetto negativo ma è frutto del caso: oggi non abbiamo avuto a disposizione un giocatore che spesso sa fare la differenza (Gonzalez, ndr), Saponara non ho potuto schierarlo dal 1’ oggi. Proveremo a recuperare nei prossimi giorni”.

Il momento della squadra? “Abbiamo perso contro una squadra di grande livello, io sento il fuoco dentro dopo gare così… Ripeto, siamo una squadra in crescita e penso che nei prossimi giorni ci potremo togliere tante soddisfazioni. Oggi avevamo davanti una linea difensiva forte, ci è mancata l'inventiva e la soluzione vincente che spesso abbiamo: di fronte però avevamo la Lazio, squadra forte e con qualità”.