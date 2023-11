ITALIA, Domani seduta con l'U17 viola. Bonaventura...

Fonte: dalla nostra inviata a Coverciano, Luciana Magistrato

Giacomo Bonaventura è sceso subito in campo nel primo giorno di allenamento della Nazionale. Il centrocampista viola, e il gruppo di calciatori che hanno giocato ieri con i rispettivi club di Serie A, hanno sostenuto una seduta di scarico. Oggi Luciano Spalletti ha fatto le prime prove tattiche dividendo in due gruppi i 19 azzurri di movimento disponibili. Con Locatelli tornato a casa, Di Lorenzo - squalificato per la prima gara - , Cristante affaticato e Cambiaso che ha la caviglia gonfia sono rimasti in palestra. Nel primo gruppo c’erano: Frattesi, Berardi, Scamacca, Chiesa, Boongiorno, Colpani, El Shaarawy, Caniolo e Gatti. Nel secondo: Darmian acerbi bastoni Di Marco, Barella, Jorginho, Bonaventura, Politano, Raspadori e Kean.

In questi due giorni il commissario tecnico valuterà con il medico le condizioni degli acciaccato riservandosi di chiamare chi è già nel giro (come Cristiano Biraghi). Domani la Nazionale si allenerà con l'Under 17 della Fiorentina. "La Fiorentina è sempre carina ad aiutarci" ha sottolineato Spalletti.

Di seguito le foto realizzate da FirenzeViola.it a Coverciano: