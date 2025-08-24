Gudmundsson: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. A livello fisico mi sento bene"
La seconda punta della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine del pareggio della Unipol Domus Arena tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue parole: "Non è facile giocare qui. Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita che si era messa a nostro favore poi nel finale è arrivata la rete del pareggio".
Per lei un assist per Mandragora
"Ho fatto del mio meglio. Ho fatto girare la palla verso Rolando che è stato bravo a girare il pallone in porta".
Come è la sua condizione fisica?
"Mi sento bene. Devo continuare a lavorare per trovare la condizione migliore. Dobbiamo giocare tante partite e mi voglio preparare al meglio per tutti gli impegni".
Giovedì il ritorno con il Polyssia
"Abbiamo 3 - 4 giorni pre preparare la gara. Il 3-0 è un ottimo punto di partenza ma nel calcio non si può mai dire, dobbiamo rimanere concentrati".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati