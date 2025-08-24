Gudmundsson: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. A livello fisico mi sento bene"

La seconda punta della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine del pareggio della Unipol Domus Arena tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue parole: "Non è facile giocare qui. Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita che si era messa a nostro favore poi nel finale è arrivata la rete del pareggio".

Per lei un assist per Mandragora

"Ho fatto del mio meglio. Ho fatto girare la palla verso Rolando che è stato bravo a girare il pallone in porta".

Come è la sua condizione fisica?

"Mi sento bene. Devo continuare a lavorare per trovare la condizione migliore. Dobbiamo giocare tante partite e mi voglio preparare al meglio per tutti gli impegni".

Giovedì il ritorno con il Polyssia

"Abbiamo 3 - 4 giorni pre preparare la gara. Il 3-0 è un ottimo punto di partenza ma nel calcio non si può mai dire, dobbiamo rimanere concentrati".