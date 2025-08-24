Ecco Piccoli, visite mediche fissate per domani in tarda mattinata

FirenzeViola

Roberto Piccoli è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Firoentina. Domani potrebbe essere il suo giorno a Firenze. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centravanti classe 2001 svolgerà domani le visite mediche in tarda mattinata presso la clinica Fanfani. Ricordiamo le cifre dell'affare: i viola verseranno al Cagliari, contro cui hanno pareggiato oggi 1-1 all'esordio in Serie A, 25 milioni di Euro di parte fissa più due milioni di bonus. In aggiunta la formazione sarda manterrà il 10% sulla futura rivendita. Per Piccoli invece pronto un contratto di 5 anni con i toscani.