GRAVINA, Ecco i motivi della scelta di Spalletti come ct

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha dato il suo benvenuto al nuovo ct Luciano Spalletti in conferenza stampa: ""Inizia un nuovo capitolo della storia azzurra, oggi inizia questo nuovo capitolo di un libro inedito della nostra enciclopedia sportiva. Con questo capitolo inizia l'era di Luciano Spalletti. In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi importante e imprevista, senza precedenti, e l'abbiamo affrontata con silenzio e stile. Abbiamo voluto dare priorità alla maglia azzurra e mettere subito il valore della nostra Nazionale al primo posto e non abbiamo voluto anteporre a questi valori i nostro individualismi, le nostre prerogative personali o manifestare un pizzico di rabbia che a volte ti portare ad agire in maniera violenta. Però rabbia no, anche se un po' di delusione è inutile nasconderla. La nostra è stata una reazione composta che ha portato ad aprire un nuovo Capitolo. Sono orgoglioso e molto più motivato perché ho avuto modo di dividere le valutazioni tecniche da quelle personali"

E poi ancora: "Ho scelto Spalletti e sul piano tecnico non devo dire nulla... La sua storia è nota a tutti, la qualità del gioco che esprimono le sue squadre e poi c'è la maturità raggiunta dal professionista. Ma ciò che più mi ha colpito è il lato professionale: le sue idee innovative, la sua capacità di essere una persona che dedica tutta la sua capacità sentimentale a tutto ciò che ama".