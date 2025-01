GOSENS, Problema di testa: rischiamo di buttar via tutto

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Presente in sala stampa dopo il brutto pari interno contro il Torino, ha parlato così il difensore della Fiorentina Robin Gosens: “Sto provando a capire anche io cosa sta succedendo: non è un momento facile per la squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma poi è accaduto quello che nelle ultime settimane accade spesso, ovvero che ogni episodio negativo ci taglia le gambe. Nel calcio ci può stare. Ma prima avevamo la forza di ripartire, mentre ora tutti gli episodi negativi ci penalizzano. Se facciamo entrare questi pensieri dentro di noi, tutto è più complicato: le gambe vanno più piano e noi fatichiamo. I pensieri positivi fanno volare, quelli negativi no”.

Se è una questione di testa: “Io vedo la mia squadra volare in settimana, ci siamo preparati a mille per questa gara… a questo punto mi sto domandando se davvero è un problema di testa e non fisico. Quello che sta mancando è la positività. Prima qualunque cosa succedeva, noi ci sentivamo più forti di questo episodio. Va detto in modo chiaro, anche all’ambiente fuori che ora è negativo. Ora il rischio è che tutto quello che abbiamo fatto diventi pesante. C’è il rischio di buttare via qualcosa che abbiamo fatto con grande impegno”.

Sui fischi dello stadio: “Non posso parlare per gli altri ma solo per me. Mi fa tanto male, anche se va accettato. I tifosi hanno delle aspettative che vanno rispettate. Noi stiamo facendo di tutto per ripartire e serve che stiamo tutti uniti, solo insieme possiamo uscire da questa situazione. Adesso vediamo se riusciremo a uscire da un momento così".

Sulla reazione dei compagni: "Il calcio è fatto anche da errori... anche quando vincevamo, commettevamo tanti errori. Gli errori fanno parte del calcio ma non posso essere arrabbiato se un mio compagno fa un errore. Noi ci sentiamo forti ma dobbiamo dimostrarlo adesso. E' questo che dobbiamo tirare fuori".