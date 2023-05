GIUNTOLI, Non parlo di futuro, ad oggi sono del Napoli

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Alessio Del Lungo

Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, ha parlato da Coverciano a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione. Queste alcune dichiarazioni sul suo futuro: "Non voglio parlarne, oggi sono il DS del Napoli e manca ancora una settimana al termine del campionato. Per adesso voglio solo parlare del passato. Quando si prende un premio, si prende per quanto fatto in passato. In futuro vedremo se sarà bravo per prenderne altri".

Come funziona la sua rete di osservatori?

"Adesso ci sono degli strumenti che permettono a tutti di conoscere certi giocatori. La differenza l'ha fatta il tempismo e il coraggio di prenderli al posto di mostri sacri. In questo momento tutti sanno tutto. La difficoltà è sempre il momento. Noi abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi ma abbiamo fatto di necessità virtù. Mantenendo la qualità è venuto fuori quello che è venuto fuori, ma il grande merito va a Luciano Spalletti".

Come si fa a trattenere una stella?

"Con i rapporti. Il bene dei propri tesserati è il bene del club, per mantenere l'umore alto dobbiamo capire lo stato d'animo degli altri".

