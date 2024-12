GALLOPPA, Peccato non avere l'organico al completo

Fonte: dal Viola Park, Andrea Giannattasio

Al termine della partita pareggiata contro l'Atalanta per 0-0, l'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Casuale che sia finita 0-0 perché ci sono state tante occasioni. Dispiace non vincere perché saremmo stati primi in classifica ma i ragazzi sono stati bravi soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo un po' calati ed è stata una partita un po' più aperta ma ci prendiamo questo punto".

Hanno pesato le assenze di Harder e Caprini?

"Quando i giocatori non ci sono è inutile nasconderlo, mancano. Ma abbiamo fatto un'ottima partita nel primo tempo quindi non abbiamo risentito delle assenze, poi è chiaro che nel secondo tempo avere più alternative ti permette di tenere il livello alto".

Sofferto in contropiede?

"Sì, soprattutto nel secondo tempo perché abbiamo perso le distanze e spesso Baroncelli va oltre le linee quindi se perdi palla hai poca copertura. Dobbiamo correggere questa cosa qui".

Che effetto fa cambiare campo?

"Cambia tantissimo, anche perché l'erba sintetica è diversa. Poi nel campo principale l'atmosfera è di partita vera, però ci eravamo allenati sul sintetico ed eravamo pronti. Il campo a livello di misura sembra più piccolo e non è banale ma era complicato anche per i nostri avversari".

La prossima sarà a Cagliari.

"Sarà una trasferta ostica e nessuno ti regala mai niente. Mi dispiace che nelle ultime due partite avrei voluto giocare con l'organico pieno per restare ancora lassù, però andremo a Cagliari per 3 punti e per passare un bel Natale".

Un in bocca al lupo per Harder e Caprini?

"Li ho salutati ieri e gli mando dun abbraccio. Sono contento perché è bello vedere i nostri giocatori esordire, spero che possa giocare anche Caprini stasera".