FOTO-VIDEO FV, IL SALUTO DELLA SQUADRA AI TIFOSI: "GRAZIE, È STATO UN GRANDE RITIRO"

La Fiorentina ha concluso il suo ritiro a Moena 2022. La squadra è pronta per fare ritorno a Firenze questa sera, non prima però di aver salutato i propri tifosi al Viola Village con anche un po’ di show, come l’incontro di “boxe” tra la mascotte Lorenzo e Nico Gonzalez. E poi una cena con tutto il gruppo e lo staff. Per l’occasione ha parlato anche il dg Joe Barone: “Questo ritiro è andato bene, voglio ringraziare prima di tutto la tifoseria per il sacrificio di essere stata qui in queste due settimane: grazie da parte della Fiorentina. Vi mando i saluti di Rocco Commisso, che sarà presente per l’avvio del campionato. E poi voglio ringraziare la squadra per il lavoro fatto in queste due settimane, ci aspettiamo tante cose per questa stagione”.

Poi ha preso la parola mister Vincenzo Italiano: “È andata bene anche quest’anno, abbiamo fatto un grandissimo ritiro, qui si lavora bene. Abbiamo concluso con una grande amichevole, i ragazzi hanno fatto davvero bene. Ora due giorni di riposo e poi cercheremo di prepararci bene per l’inizio di tutte le competizioni. Rispetto all’anno scorso c’è più entusiasmo e voglia di vedere al lavoro la squadra: noi cercheremo di farci trovare pronti”.

È stata, infine, la volta del capitano Cristiano Biraghi: “Grazie a tutti per la vicinanza in queste due settimane, siamo contenti di aver riportato questo entusiasmo a Firenze che da un po’ di anni mancava. Grazie a voi che ci avete dato uno sprint in più anche nella fatica per fare il ritiro al meglio: è andata alla grande. Adesso è giusto che riposiamo due giorni, poi si riparte, manca sempre meno all’inizio della stagione”. Di seguito foto e video realizzati da FirenzeViola.it, con anche Barone che ha regalato dei palloni ai bambini presenti: