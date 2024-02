FOTO-VIDEO FV, Il Genoa di Gudmundsson è a Firenze

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Albert Gudmundsson è a Firenze, non per quanto sperato dai tifosi viola però. Il trequartista islandese, al centro dei rumors di mercato delle ultime ore, è infatti arrivato nel capoluogo fiorentino col Genoa per preparare la sfida contro l'Empoli, in programma sabato pomeriggio al Castellani. I rossoblù si alleneranno infatti in queste ore a Coverciano (per la rizollatura del Signorini) in vista dello scontro di sabato, sfida in cui, salvo sorprese dell'ultimo minuto, Gudmundsson sarà protagonista. Ecco la foto del pullman del Genoa che arriva al centro tecnico federale: