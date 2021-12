FOTO-VIDEO FV, ECCO IKONÉ A FIRENZE: ADESSO LE VISITE

Jonathan Ikone è finalmente arrivato a Firenze. L’attaccante francese, che la Fiorentina ha acquistato dal Lille, è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Peretola per un primo assaggio di quella che sarà la sua nuova avventura in maglia viola attorno alle 9.30. Successivamente, l'esterno è stato portato nel suo albergo dove ha potuto riposare qualche ora prima di sottoporsi ad una prima parte di visite mediche presso la clinica "Fanfani" di Firenze, dove la nostra redazione lo ha intercettato scattando le prime immagini in Italia del primo colpo invernale del club viola. Ikone si trasferisce alla Fiorentina nell'ambito di un’operazione da 14 milioni più 1 di bonus a cui si aggiungerà il 15% sulla futura rivendita. Ecco foto e video di Firenzeviola.it con Ikone pronto a sottoporsi alla visite mediche (il giocatore dal 29 dicembre inizierà a lavorare al centro sportivo assieme ai suoi nuovi compagni di squadra e sarà già disponibile per il primo impegno di campionato dell'anno nuovo, il 6 gennaio al Franchi contro l'Udinese). Assieme all'attaccante, anche il fratello ed il procuratore: