FOTO-VIDEO FV, Dal taxi ai campini sbuca Montiel

Continua l'arrivo di calciatori della Fiorentina al centro dell'allenamento per le visite medico-sportive che precedono l'inizio della stagione vero e proprio. Alla struttura in cui si allenano i gigliati è arrivato (in taxi) anche il giovane attaccante Tofol Montiel, che spera in un utilizzo maggiore in futuro e di poter convincere il nuovo tecnico Italiano, che ancora non si è visto. Ecco Montiel, nella foto e nel video di Firenzeviola.it.