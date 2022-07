FOTO FV, Tutto pronto a Moena: il Viola Village...

La Fiorentina arriverà domani a Moena, ma è già tutto pronto per accogliere nel migliore dei modi la squadra di Italiano e i tifosi viola. Come documentato infatti dalle immagini della nostra redazione, gli organizzatori stanno ultimando gli ultimi dettagli per l'allestimento del Viola Village, spazio che come ogni anno viene dedicato ai sostenitori gigliati vicino al Campo Sportivo Cesare Benatti. Di seguito le immagini: