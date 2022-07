FOTO FV, Tecnici della Provincia studiano il Benatti per…

Prosegue il ritiro della Fiorentina in Val di Fassa, a Moena. I viola sono al decimo anno consecutivo in Trentino Alto Adige, e le trattative per continuare il rapporto insieme vanno avanti spedite. Come mostra infatti questo scatto realizzato da FirenzeViola.it, l’assessore allo sport Felice Canglini sta mostrando il centro sportivo "Cesare Benatti" ai tecnici della Provincia di Trento, in vista delle migliorie del centro stesso, anche appunto per poter proseguire ad ospitare i prossimi ritiri estivi della Fiorentina. Oltre al secondo campo in ballo infatti migliorie per ospitare club di A (la speranza è di allungare con la Fiorentina) ma anche camp estivi facendolo diventare un punto di riferimento per tutta la Provincia.