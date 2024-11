FOTO FV, Pongracic e Bettineschi a "Questo non è amore"

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

© foto di pietro.lazzerini

Nel giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha promosso l'evento "Questo non è amore" in Piazza Signoria a Firenze. Tra i partecipanti, anche la Fiorentina, che ha preso parte all'evento con due tesserati, la calciatrice Giorgia Bettineschi e il difensore della prima squadra Marin Pongracic, tornato in campo dopo l'infortunio del 15 settembre a Bergamo solo ieri.

Dopo le foto di rito con le poliziotte intervenute allo stand della Polizia, i due giocatori hanno scattato diversi selfie e diverse foto anche con i turisti che incuriositi si sono avvicinati al gazebo montato dalle forze dell'ordine per l'occasione. Ecco le immagini dell'evento realizzate da FirenzeViola.it: