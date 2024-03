FOTO FV, Polizia con cani anti esplosivo fuori dal Franchi

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Fra poche avrà inizio la sfida tra Fiorentina e Maccabi Haifa, gara valida per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League. Come è già noto, le misure di prevenzione in materia di sicurezza sono elevatissime.

Tra quelle imposte, oltre a quella riguardante l'orario di ingresso alle tribune dello stadio Franchi, la chiusura dei settori dello stadio più vicini al terreno di gioco, vari divieti di transito e sosta, soprattutto nella zona di Campo di Marte sono solo alcuni dei provvedimenti presi dalla Prefettura. Fuori dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, in questi minuti, come mostrato anche dalla foto pubblicata da FirenzeViola.it, è presente anche la polizia con i cani anti esplosivo.