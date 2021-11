FOTO FV, La Firenze Marathon passa dal Franchi

Mattinata all'insegna dello sport a Firenze: è partita infatti stamani alle 8 e 30 la 37esima edizione della Firenze Marathon, manifestazione celebre per il podismo italiano che ricomincia dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia. Più di 4mila iscritti per un percorso di 42,195 chilometri che parte da Santa Maria Novella e si conclude in piazza Duomo dopo aver fatto il giro completo della città tra San Frediano, Campo di Marte e piazza Alberti. Percorso che è passato pochi minuti fa anche dallo stadio Artemio Franchi, come potete vedere dalle immagini di FirenzeViola.it. La corsa tocca anche quindi lo stadio della Fiorentina, che non avrà problemi logistici per l'allenamento di oggi pomeriggio visto che per l'orario della seduta (che si svolgerà alle ore 15) i blocchi stradali dovuti al passaggio degli atleti saranno già stati sgomberati.