FOTO FV, La carriera di DV9 nel documento ufficiale

Non sempre in un paese come la Serbia è semplice ricostruire ogni passaggio della vita quotidiana, che sia essa sportiva e non solo. Così capita pure che alcune fonti illustri, si veda su tutti ad esempio la più nota enciclopedia online al mondo dei tempi nostri, sbaglino a datare ed aver conto di passaggi e movimenti nel tempo, come capitato alla carriera di Dusan Vlahovic quando giocava nel suo paese, nella sua versione italiana. Noi di FirenzeViola.it però, direttamente dalla Serbia, abbiamo avuto la possibilità di ricostruire con esattezza ogni passaggio nella carriera dell'attaccante serbo classe 2000, che tra le altre cose ha firmato il suo primo contratto da professionista in patria all'età di 15 anni, mediante il suo player passport, il documento ufficiale in dote alla federazione calcistica serba.

LA CARRIERA SERBA DI DUSAN VLAHOVIC

2005-2010 Altina (pulcini, non registrato)

2010-2014 FK Altina (giovanile)

2014 OFK Belgrado (giovanile)

2014-2015 Partizan (giovanile)

2015-2018 Partizan (prima squadra)

In basso la foto del documento, stampata gentilmente per FirenzeViola.it da collaboratori della federazione serba