INDISCREZIONI DI FV 24/05: TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA. COUNTDOWN UFFICIALMENTE PARTITO Il countdown per la finale, in modo ufficiale, è iniziato circa alle 16:57 di ieri, nel momento in cui è terminata Torino-Fiorentina. Per molti però, il conto alla rovescia è già iniziato da giorni. Molto probabilmente, e le scelte... Il countdown per la finale, in modo ufficiale, è iniziato circa alle 16:57 di ieri, nel momento in cui è terminata Torino-Fiorentina. Per molti però, il conto alla rovescia è già iniziato da giorni. Molto probabilmente, e le scelte... NOTIZIE DI FV PIZARRO, FIRENZE MERITA UNA COPPA. A NICO CHIEDO DI PIÙ David Pizarro, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, che era in campo nella finale persa dai Viola nel 2014 contro il Napoli, ha parlato proprio in vista della partita di domani e tanto altro. Queste le sue parole: "In questo momento sto aspettando il turno per fare... David Pizarro, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, che era in campo nella finale persa dai Viola nel 2014 contro il Napoli, ha parlato proprio in vista della partita di domani e tanto altro. Queste le sue parole: "In questo momento sto aspettando il turno per fare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi