FOTO FV, In tribuna al Bozzi anche Barone e Minieri

Tra circa un quarto d'ora la Fiorentina sfiderà al Bozzi la Juventus per la gara d'esordio dei viola nel campionato Primavera. Presenti in tribuna Joe Barone, direttore generale del club, e Michelangelo Minieri, agente tra gli altri di Gentile, che scenderà a breve sul terreno di gioco, ma anche di Orsolini, Kouame e Castrovilli. Come si può vedere dalla foto di FirenzeViola.it, i due si sono salutati in modo molto informale.