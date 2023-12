FOTO FV, Ieri festa del VC Grosseto con RFV presente

Ascolta l'audio

Il Brivido Viola puntata del 1 12 2023

Si è svolta ieri sera nel cuore della Maremma, a Braccagni, e alla presenza di oltre 50 persone la festa del Viola Club Grosseto che ha scelto di celebrare assieme alla redazione di Radio FirenzeViola il secondo compleanno della rifondazione del sodalizio ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi tifa Fiorentina a Grosseto e dintorni. Il presidente del VC Grosseto Fabio Pallari (assieme al tesoriere Lorenzo Cavallari e tutti gli iscritti del club) hanno accolto i nostri Tommaso Loreto, Pietro Lazzerini, Andrea Giannattasio e Lorenzo Marucci all'interno della propria sede - in un tripudio di sciarpe e maglie viola d'altri tempi appese al muro - e al termine di una serie di collegamenti live andati in onda sulla nostra emittente c'è stata l'immancabile cena di gruppo - alla quale hanno preso parte anche i volti di RTV38 e nostri opinionisti Costantino Nicoletti e Luigi Laserpe - presso l'agriturismo "Le Gerlette" a base di immancabili tortelli maremmani e cinghiale.

Il tutto, ovviamente, condito da tanta passione per la Fiorentina. Ecco alcune immagini della serata, con la nostra redazione che ha ricevuto un gentile omaggio: