FOTO FV, Ecco il primo bagno di folla per Dodò

A Moena è tempo di amichevole per la Fiorentina, che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Trento, ma gli occhi dei tantissimi tifosi presenti sono puntati soprattutto su Dodò: il nuovo acquisto è arrivato oggi nel ritiro dei viola e poco fa ha svolto il suo primo allenamento (seppur in solitaria) da giocatore della Fiorentina. Al termine della seduta atletica il terzino brasiliano è stato preso d'assalto da un folto gruppo di tifosi, che ha scattato foto e girato video per immortalare il colpo del mercato di questi ultimi giorni. Ecco le foto realizzate dai nostri inviati: