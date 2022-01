FOTO FV, Al calciomercato presente anche Minieri

In occasione dell'ultima giornata di calciomercato Milano, ed in particolare l'Hotel Sheraton, diventano il centro delle trattative last-minute, da chiudersi entro le ore 20. Per l'occasione presente tanti personaggi di spicco del mondo calcistico, tra cui anche Michelangelo Minieri: il noto agente, tra i cui assistiti ci sono anche Gaetano Castrovilli, Youssef Maleh e Michele Cerofolini (quest'ultimo ceduto in prestito dalla Fiorentina all'Alessandria pochi giorni fa), ma anche di Christian Kouame, attualmente in prestito dai viola all'Anderlecht ma possibile obiettivo di mercato per alcune squadre di Serie A (Bologna in testa). Ecco Minieri a colloquio col giornalista di SkySport Luca Marchetti: