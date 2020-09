FOSSI, Incontro positivo. Su Campi la porta è aperta

Al termine dell'incontro al Comune di Campi Bisenzio con Rocco Commisso, ha parlato anche Emiliano Fossi, sindaco del comune dell'hinterland fiorentino: "Incontro positivo, era doveroso fare un aggiornamento dopo il ritorno del presidente: dovevamo metterlo al corrente dei passi fatti dall'amministrazione. L'iter che il Comune doveva fare è stato rispettato, e la Fiorentina non ha mai fatto mistero che guardi in primis giustamente a Firenze e al Franchi, ma allo stesso tempo ha tenuto aperta la porta su Campi. Dopo la loro manifestazione d'interesse, abbiamo avviato l'iter urbanistico: i tempi sono stati rispettati, poi la Fiorentina deciderà liberamente dove investire per lo stadio. Ne ha bisogno il club ma tutta la città di Firenze, e con questa intendo l'area urbana e la città metropolitana: il tempo dei campanili è finito. In questi mesi ci siamo confrontati, com'è giusto che sia: si guarda a un'ipotesi di fondo, non ancora un progetto dettagliato nei minimi termini. C'è consonanza di vedute".