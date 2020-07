FORM.UFFICALI, DRAGO VA KO: TERRACCIANO E GHEZZAL DAL 1'

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina, che si affrontano questa sera allo stadio Via del Mare in una gara che si annuncia decisiva in ottica salvezza per entrambe le formazioni, che sono separate in classifica da soli 7 punti a sei giornate dalla fine del campionato:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Farias, Mancosu; Babacar

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Cutrone