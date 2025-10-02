Piccoli: "Contento di aver ricambiato la fiducia della società. Pressione? Mi gasa"

Il centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della sfida del Franchi tra i viola e il Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "Sono felice perché abbiamo portato a casa tre punti. Per me, come attaccante, devo farmi trovare pronto in campo e cercare sempre la via del gol. La famiglia mi segue quando può e sono contento della loro presenza, come di aver ricambiato la fiducia nei confronti della società che ha creduto in me".

Il lavoro degli attaccanti sta crescendo

"Stiamo lavorando molto in settimana, cerchiamo di oliare i meccanismi e potremo toglierci tante soddisfazioni".

Negli ultimi metri non riuscite a produrre con continuità

"Abbiamo delle grandi qualità davanti. Certo, c'è da lavorare anche in vista della gara contro la Roma. Quando fai bene, poi, ti porti dietro il pubblico che ci segue e ci spinge".

Come si gestiscono le pressioni di Firenze?

"Cerco di pensare al lavoro e di far parlare il campo. Ne parlo anche con i compagni, proviamo in allenamento: mi piace avere pressione, mi gasa".