Dagli inviati Ancora Pioli: "La squadra ha saputo soffrire. Scelte iniziali in vista anche della Roma"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa nell'immediato post partita della gara di Conference Legaue vinta per 2-0 contro il Sigma Olomouc. Queste le dichiarazioni del tecnico viola:

Sul passo in avanti visto e su cosa gli è piaciuto di stasera: "Credo che abbiamo fatto buone cose, loro sono stati molto intensi. Davanti potevamo girare di più mentre palleggiavamo con i centrocampisti, ci stiamo lavorando. Siamo stati in partita, compatti e equilibrati. C'è stato anche da soffrire e la squadra lo ha fatto bene per mantenere il risultato".

Sul gol di Piccoli in attacco alla profondità e sulle scelte di formazione: "Abbiamo cercato di riempire la trequarti con più giocatori sfruttando il lavoro spalle alla porta di Dzeko. Abbiamo messo Piccoli davanti al portiere diverse volte. E' 'l'avversario che ti detta il modo di giocare. Le scelte fatte oggi sono state prese per vincere la partita e pensando un po' alla Roma".

La scelta di non far giocare Martinelli come l'ha presa il ragazzo?: "L'ha presa come tutti quelli che non giocano, giocherà quando sarà il momento giusto. Ho grande fiducia in Tommaso".

La squadra secondo lei ha avuto paura alle volte a giocare con la palla?: "Secondo me non abbiamo avuto paura di sbagliare, se non abbiamo fatto la giocata in avanti è perché non abbiamo trovato il varco ed era tutto dovuto al modo di giocare degli avversari":