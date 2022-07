FIORENTINA-REAL VICENZA 7-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

18:44 - Termina qui Fiorentina-Real Vicenza, coi viola che hanno vinto per 7-0 con uno Jovic straripante, autore di ben 4 gol. Si chiude anche il live di FirenzeViola.it

FINE SECONDO TEMPO

45' - Ikoné col destro prova la rete finale senza però dare precisione al tiro

38' - GOOOOOOOOOL!!!!!! GOOOOOOOOOOL!!!!!! GOOOOOL!!! ANCORA JOVIC!! QUARTA RETE DELL'ATTACCANTE!! Grandissima partita di Jovic che sta dilagando, anche per via della stanchezza avversaria, ma super esordio in maglia viola per il classe '97

36' - Cavalcata di Sottil sulla sinistra e, a tu per tu col portiere avversario Rodriguez, tiro a giro di destro che però finisce di poco distante dal secondo palo

32' - GOOOOL!!!!! GOOOOOOOOOL!!!!!! TRIPLETTA DI JOVIC!! Cross di Terzic e colpo di testa perfetto dell'ex Real Madrid: 6-0 Fiorentina

31' - Bella azione della Fiorentina, con Bianco che ha liberato Venuti il quale ha servito Jovic che di prima non è riuscito a infilare Rodriguez

29' - Finisce a terra Martinez del Real Vicenza dopo un contrasto di gioco nella propria area di rigore, ma il giocatore si rialza poco dopo

25' - Altra serpentina da capogiro di Ikoné che ha provato a servire Jovic senza riuscirci

22' - GOOOOLL!!! GOOOOLL!!!!!! JOVIC SEGNA IL 5-0!!!| Grande azione della Fiorentina, con Ikoné che, infilato in area, ha liberato di tacco il serbo il quale di destro, preciso, non ha sbagliato

20' - Terzic "scappa" sulla sinistra e fa partire un traversone non precisissimo che Jovic non riesce a impattare: prova Sottil ad arrivarci ma il tiro potente non centra lo specchio della porta

19' - Venuti prova a impensierire il Real Vicenza facendo partire un destro potente da fuori area, ma la sfera termina alta sopra la traversa

17' - Ikoné prova ad ubriacare l'avversario sulla destra e fa partire il tiro che viene respinto da Rodriguez

16' - Sottil prova a liberarsi sulla sinistra senza però trovare spazio. Viola che provano ad attaccare in modo più deciso

12' - GOOOLL!!! GOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOL!!! Stavolta va in rete Ikoné: Fiorentina-Real Vicenza 4-0

10' - GOOOOL!!!!! JOVIC SEGNA DAL DISCHETTO!!!!! Prima rete dell'attaccante serbo con la maglia viola: è 3-0

9' - Rigore per la Fiorentina! Bianco atterrato da Tozzo irregolarmente in area

2' - La Fiorentina in campo adesso è composta dai giocatori che prima erano in panchina e cioè Gollini, Venuti, Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Amrabat, Bianco, Duncan, Jovic, Sottil, Ikoné

0' - C'è pochissimo spazio per l'intervallo, la gara è già ricominciata

INIZIO SECONDO TEMPO

-------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

41' - GOOOOOL!!! GOOOLL!!! PIEROZZI! Arriva immediato il raddoppio della Fiorentina col giovane terzino: 2-0

40' - GOL! GOL! GOL! SEGNA GONZALEZ: FIORENTINA IN VANTAGGIO PER 1-0. Punizione battuta da Biraghi che ha colpito la traversa e ha poi trovato il tap-in di testa firmato da Nico

39' - Punizione per la Fiorentina dal limite dell'area per un fallo su Nico Gonzalez, dopo il quale l'avversario "colpevole" viene anche ammonito

36' - Occasione Nico Gonzalez! Biraghi cerca l'argentino che con una semirovesciata manca di poco le specchio della porta

33' - Occasione Bonaventura! Biraghi crossa dalla sinistra, il centrocampista devia di testa colpendo la traversa. Dopodiché Saponara prova a ribadire in rete ma calcia alto

31' - Fallo di Saponara che ha provato a rientrare sul destro dalla sinistra facendosi però anticipare

28' - Occasione Mandragora! Tiro del centrocampista che ha sfiorato il palo

27' - Pierozzi prova a farsi vedere dalla destra con un destro potente che viene respinto dalla difesa avversaria. Buona iniziativa

24' - Punizione per la Fiorentina Biraghi che ha cercato dalla sinistra di sorprendere Rodriguez con il suo mancino, senza riuscirci

21' - Intanto in palestra a osservare i compagni ci sono Nastasic, Benassi e Castrovilli, quest'ultimo in recupero dall'infortunio al ginocchio

19' - I viola fanno girare il pallone cercando spazi dove inserirsi. Le principali azioni si originano comunque dalla sinistra, dove c'è Biraghi

15' - Altro bel gesto tecnico, stavolta di Cabral che ha provato a replicare il tentativo del compagno di reparto con un'altra rovesciata, prontamente respinta da Rodriguez

11' - Nico Gonzalez prova la finezza in rovesciata ma non riesce a impattare il pallone

7' - Palo di Saponara! Ancora pericoloso l'attaccante che ha colpito il legno in quello che poteva essere un assist per Cabral che, però, non ha impattato il pallone in scivolata

6' - Occasione Saponara! Primo squillo della Fiorentina con un destro sul primo palo molto potente parato da Rodriguez

4' - Gioco fermo per qualche isrtante dopo una botta subita da Biraghi che, poi, però si è rialzato in piedi. Nuilla di grave

2' - Fiorentina subito molto offensiva. Fischiato un fallo a Iogr per una spinta su un avversario

0' - Inizia la sfida, al Real Vicenza viene affidato il primo tocco del pallone

INIZIO PARTITA

16:59 - Ecco che entrano in campo le squadre: Fiorentina in maglietta viola e pantaloncini bianchi, Real Vicenza in tenuta metà rossa e metà bianca

16:55 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara.

REAL VICENZA (4-4-2): Rodriguez; Litcan, Panagiotis, Martinez, Tozzo; Kwarteng, Adam, Lushchayev, Ngissah; Stefani, Ayalah.

16:50 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale dell'amichevole Fiorentina-Real Vicenza, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 17:00