Dagli inviati Fiorentina-Parma con poche occasioni ma tanto pubblico: ecco spettatori e incasso

È appena ricominciato il secondo tempo al Franchi per la gara tra Fiorentina e Parma, ancora inchiodata sullo 0-0 e contornata da un clima meteorologico che non è dei più gradevoli. Ma nonostante l'acqua e il tempo non dei migliori, gli spalti dello stadio sono assiepati da 21.355 tifosi viola, come comunica la stessa società viola. Per un incasso lordo a favore del club di € 541.492.