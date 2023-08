FIORENTINA-LECCE 2-2, Rivivi il LIVE di FV

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

90' +9' - FINISCE QUI. La Fiorentina domina il primo tempo ma poi crolla e il Lecce porta via un punto dal Franchi. Le reti di Nico Gonzalez e Duncan nei primi 45', per il Lecce di Rafia e Krstovic.

90' +6' - Cross di Dodo allontanato.

90' +4' - Kouame ad un soffio dal gol! Svetta in area su cross di Brekalo ma non trova la porta. Si dispera il Franchi.

90' - Assegnati 8 minuti di recupero.

90' - Altro cambio nel Lecce: fuori Banda, dentro Di Francesco.

86' - Cambio nel Lecce: entra Blin per Strefezza.

85' - Brekalo sulla ripartenza non riesce a servire Infantino che altrimenti sarebbe stato tutto solo.

85' - Appena entrato Kouame commette un fallo ingenuo. Occasione Lecce da punizione.

82' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Infantino e Kouame al posto di Bonaventura e Duncan.

82' - NULLA DA FARE. Fuorigioco di Nzola e quindi nulla di fatto.

80' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Ma c'è da valutare la posizione di Nzola... Su un tiro di Mandragora Kaba tocca col braccio e l'arbitro indica il dischetto.

78' - Occasione Fiorentina! Nico Gonzalez viene liberato in area da Bonaventura ma invece di calciare rimette in mezzo e il Lecce allontana.

75' - Fiorentina che sbaglia ancora una volta in uscita, stavolta con Duncan. Il Lecce lavora il pallone da una parte all'altra fino al cross di Banda che trova Krstovic abbandonato da Quarta e Parisi. Tutto da rifare al Franchi.

75' - PAREGGIO DEL LECCE. Ha segnato Krstovic.

73' - Quarta rischia tantissimo con un retropassaggio sbagliato che Milenkovic per fortuna riesce a spedire da Christensen.

71' - Si riparte con un cambio per parte. Nel Lecce esce Rafia ed entra Krstovic, nella Fiorentina entra Mandragora al posto di Arthur.

70' - Cooling break al Franchi. Saranno venti minuti di passione dopo un secondo tempo di difficoltà.

69' - Fiorentina un po' sulle gambe in questo secondo tempo. Arthur concede una punizione pericolosa al Lecce.

68' - Bonaventura! Tiro deviato dal limite dell'area, sul quale però Nzola non riesce ad arrivare.

65' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Brekalo e Nzola, fuori Sottil e Beltran.

63' - Dodo taglia a fette il Lecce ma sul più bello tira male: palla tra le braccia di Falcone.

62' - Giallo per Banda che entra male su Dodo in uscita.

59' - Giallo per Quarta che interviene in ritardo su Strefezza a centrocampo.

56' - Pongracic pericolosissimo! Incursione indisturbata fino al limite dell'area con il tiro che finisce di poco a lato. Che brivido al Franchi.

54' - Giallo per Gendrey che sgomita su Sottil.

51' - Nico ad un passo dal gol! Candelone in area dopo un cross di Duncan, Falcone non esce e Nico anticipa tutti sparando fuori di pochissimo dopo uno stacco imperioso.

49' - Arthur perde un pallone sanguinoso, Banda lo recupera e lo lascia per Rafia che dal limite la piazza all'incrocio. Il Lecce accorcia le distanze.

49' - GOL DEL LECCE. Capolavoro balistico di Rafia.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per la Fiorentina, due invece per il Lecce: dentro Kaba e Dorgu al posto di Gonzalez e Gallo.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE QUI UN GRANDE PRIMO TEMPO DELLA FIORENTINA. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per i viola.

45' +3' - Sottil sbaglia un uno-due con Dodo in area e spreca un'ottima occasione.

45' +2' - La Fiorentina continua a gestire il pallone e creare occasioni soprattutto sulla destra dove Nico Gonzalez è davvero ispirato.

45' - Assegnati 5 minuti di recupero.

42' - Palo clamoroso di Duncan! Nico Gonzalez trova un pallone fantastico per il centrocampista che a tu per tu con Falcone non serve Beltran ma tira: la conclusione supera il portiere avversario ma si stampa incredibilmente sul legno.

41' - Possesso palla prolungato della squadra di Italiano che non forza e con ottime trame di gioco elude il pressing del Lecce.

39' - La Fiorentina ora prova a gestire il pallone per concludere il primo tempo sul doppio vantaggio.

35' - Lecce pericoloso con una doppia conclusione di Strefezza, entrambe ribattute.

33' - Fiorentina spumeggiante, in difesa e in attacco. Sottil in precedenza fermato da Baschirotto in un'azione potenzialmente molto pericolosa.

29' - Brivido per la Fiorentina su una punizione tagliata che passa attraverso tutta l'area prima di essere allontanata.

27' - Si riparte sul punteggio di 2-0.

26' - Dopo il gol l'arbitro ha lasciato un minuto per il cooling break.

25' - Beltran lavora alla perfezione un pallone per Arthur e lo libera al limite dell'area destro: cross al bacio del brasiliano per Duncan che deve solo appoggiare di testa in rete.

25' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! MA COME GIOCA LA FIORENTINA! SEGNA DUNCAN.

20' - Problema fisico per Dodo che dopo qualche istante si rialza. Però intanto si riscalda Kayode che gli dà anche il 5.

19' - Banda! Grande occasione per il Lecce su un errore di Arthur, con l'attaccante che a tu per tu con Christensen spara sull'esterno da posizione defilata. Anche se c'era posizione di fuorigioco.

18' - Gran chiusura difensiva di Arthur che ripiega e ferma Almqvist in area prendendo anche fallo.

16' - Punizione battuta da Sottil che centra la porta, ma Falcone è attento e ci arriva facilmente.

14' - Giallo a Ramadani. Che giocata di Beltran, sombrero a Ramadani che lo deve stendere al limite dell'area. Il Franchi impazzisce e il centrocampista del Lecce prende l'ammonizione.

13' - La Fiorentina ci prova in contropiede dopo un bel lavoro di Sottil, ma il cross di Parisi non arriva per poco a Beltran.

12' - Tacchettata presa da Nico Gonzalez nella propria area dopo una chiusura in corner su Banda.

10' - Primo squillo del Lecce con Almqvist liberato in area in posizione sospetta. Sul cross comunque è attento Christensen che blocca al corpo.

6' - Sempre Nico Gonzalez esalta il Franchi con una serie di giocate sulla fascia destra. Gallo alla fine lo ferma.

3' - Sul corner di Duncan svetta più in alto di tutti Nico Gonzalez che con una deviazione infila la palla all'angolino. Fiorentina subito in vantaggio come a Genova e grandi festeggiamenti per il numero 10.

3' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!! LA FIORENITNA È GIA' AVANTI CON NICO GONZALEZ!

2' - Prima occasione per la Fiorentina dopo un rischio in disimpegno di Christensen. Sottil entra in area ma il suo cross è ribattuto.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI: primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in viola. Ospiti invece col kit da trasferta bianco.

18.34 - Dopo diversi minuti sembrano risolti i problemi. Tutto pronto per l'inizio.

18.31 - Qualche istante di ritardo per un problema occorso alla tecnologia dello staff arbitrale.

La Fiorentina vuole fare altri punti in Serie A e soprattutto archiviare al più presto la sconfitta di Vienna arrivando al meglio al ritorno di Conference giovedì prossimo. Al Franchi per la prima casalinga in stagione arriva il Lecce di Corvino che dopo aver esordito con una vittoria con la Lazio vuole provare a fare il bis. Italiano non vuole però mollare e nonostante qualche cambio si prepara a non sottovalutare l'impegno. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Sottil, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Nzola, Infantino, Mina, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Amatucci, Brekalo, Kokorin, Kouame.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Krstovic, Di Francesco, Venuti, Dorgu, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Kaba.