Giorgetti: "Segnale d'allarme clamoroso. Comuzzo con Pongracic non va"
Dopo il faticoso passaggio del turno in Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia, il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così a Radio Firenzeviola: "Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo in campo per il livello delle prestazioni di chi invece in Polonia aveva dato tanto. Questo calo di attenzione va in direzione contraria a ciò che credevo, cioè che con Paratici fossero tutti più convinti di ciò che devono fare in campo. Invece così non è stato ed è un segnale clamoroso che non va ignorato. Poi è andata bene, ma interrompe un segnale di crescita che oggi è stato clamorosamente non rispettato".
Può pesare questa partita?
"È stata una fatica inutile, un po' perché hai dovuto giocare trenta minuti in più e vedremo ora cosa è successo a Solomon. Ma poi perché avevi tutte le carte per non soffrire. Vediamo se questo è un segnale d'allarme".
Può essere un peccato di presunzione?
"Può darsi, ma io credo anche che con Pululu e Romanczuk avevamo davanti una squadra diversa. Se unisci questo a un po' di presunzione, la Fiorentina è andata sotto senza neanche accorgersene. Non hai giocato mai da squadra matura, a differenza di quanto fatto nelle ultime partite".
Come gestire ora Comuzzo?
"Devo dire che anche Dodo non è andato bene. Su Comuzzo: io non me l'aspettavo in campo con Pongracic perché hanno già fatto capire che questa coppia va in grande difficoltà. Io mi aspettavo Ranieri dal 1' infatti. Comuzzo è uno di quelli che è stato risucchiato dal turbine di questa stagione della Fiorentina. Pensate anche a Fortini..."
