Report medico: Gosens trauma maxillo facciale. Solomon e Lezzerini risentimento
FirenzeViola.it
La Fiorentina esce con diversi acciacchi dal ritorno dei playoff di Conference League chiuso sul 2-4 contro lo Jagiellonia. Gosens ha riportato un trauma maxillo facciale. Per Solomon e Lezzerini invece il problema riscontrato nell'immediato post partita è il medesimo: entrambi hanno riportato un risentimento al retto femorale della coscia destra.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiVanoli (sala stampa): "Stasera due passi indietro. Che rabbia gli infortuni. Serve positività"
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Jagiellonia 2-4, le pagelle: Fagioli e Kean, poi il nulla. Comuzzo il peggiore
FirenzeViolaCol cuore in gola, la Fiorentina strappa la qualificazione: finisce 2-4, Jagiellonia eliminato
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com