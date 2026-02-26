Report medico: Gosens trauma maxillo facciale. Solomon e Lezzerini risentimento

Report medico: Gosens trauma maxillo facciale. Solomon e Lezzerini risentimento
La Fiorentina esce con diversi acciacchi dal ritorno dei playoff di Conference League chiuso sul 2-4 contro lo Jagiellonia. Gosens ha riportato un trauma maxillo facciale. Per Solomon e Lezzerini invece il problema riscontrato nell'immediato post partita è il medesimo: entrambi hanno riportato un risentimento al retto femorale della coscia destra.