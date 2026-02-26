Dagli inviati Vanoli (sala stampa): "Stasera due passi indietro. Che rabbia gli infortuni. Serve positività"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Artemio Franchi al termine del ko contro lo Jagiellonia (2-4) che ha in ogni caso permesso ai viola di passare il turno in Conference League e di accedere agli ottavi di finale del torneo: “Sono rammaricato perché il primo tempo ci ha fatto buttare via una buona prova dell’andata. Quello che non volevo erano gli infortuni e purtroppo ci sono stati. Quando sottovaluti l’approccio mentale in queste gare e ti rimane solo il risultato dell’andata, non ti puoi permettere in campo internazionale prestazioni del genere. Siamo una squadra che adesso ha bisogno di tutti”.

Perché questa squadra è così inaffidabile? Cosa si rimprovera?

“Se abbiamo fatto un primo tempo così, mi prendo io la responsabilità. Dobbiamo sapere che in campo internazionale ci sono sia l’andata che il ritorno. Stiamo crescendo anche se oggi abbiamo fatto due passi indietro ma poi abbiamo reagito. È tutto un fatto di crescita ed è l’allenatore che deve dare questo input. Noi non siamo una squadra che sa gestire la partita, noi dobbiamo palleggiare e mandare in avanti gli attaccanti. I ragazzi però hanno avuto una grande reazione e abbiamo ripreso una partita che non era facile”.

Cosa è successo all’intervallo?

“Stasera penso che abbiamo sbagliato quasi tutto. Siamo tornati indietro di due passi ma forse questo ci può far bene. Ripeto: non dobbiamo buttare via tutto, da queste partite si può crescere penso. Mi spiace perché lunedì andremo in un campo difficile e ci siamo stancati tanto e perché abbiamo avuto degli infortuni e questa è l’ultima cosa che avrei voluto. A volte serve personalità per gestire la palla. Adesso dobbiamo essere positivi: servono tutti. Spero che gli infortuni non siano nulla di importante”.

Si sente di dover chiedere scusa ai tifosi?

“Perché mai? Si può sbagliare… noi stiamo dando tutto. Poi quel tutto magari alcune volte non basta. Oggi abbiamo passato il turno. Abbiamo fatto una partita indecorosa, dite? Diciamolo… ma se proprio devo chiedere scusa ai tifosi, la chiedo io. Come abbiamo dedicato la vittoria col Pisa a loro, oggi ci dispiace. Noi abbiamo fatto buone cose in campionato: serve essere più positivi e anche la stampa dovrebbe essere più positiva”.

Ha letto quello che ha detto Dzeko?

“No, faccio fatica anche a sentire i miei figli ultimamente. (Gli viene riferito ciò che ha detto, ndr). Diventerà un bravo allenatore, che vi devo dire... (ride, ndr)”.