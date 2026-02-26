Live Fiorentina-Jagiellonia 2-4, tanta sofferenza ma i Viola sono agli ottavi!

126'- Termina qui la gara, con una partita di grande sofferenza e in virtù del 3-0 dell'andata la Fiorentina nonostante la sconfitta per 2-4 al Franchi vince nel complesso per 5-4 ottenendo così il pass per gli ottavi di finale di Conference League.

124'- Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Gosens.

123'- Punzione a metà campo per lo Jagiellonia.

120'- Saranno tre i minuti di recupero.

120'- Secondo giallo per Bernardo Vital che viene così espulso dal match. Jagiellonia in dieci uomini.

118'- Gol dello Jagiellonia con Imaz che da fuori calcia a incorciare e trova una brutta risposta di De Gea che i fa beffare non bloccando il pallone.

114'- Gol della Fiorentina!! Kean raccoglie palla in area in seguito ad un angolo e calcia al volo di destro trovando una deviazione di Romanczuk che con un autogol regala il raddoppio ai viola.

114'- Occasione Fiorentina! Cross dalla sinistra di Fagioli e colpo di testa di Gosens neutralizzato da Abramowicz in angolo.

113'- Iniziativa sulla sinistra di Kean che ottiene un calcio d'angolo con un traversone respinto dalla difesa polacca.

110'- Si rifà subito sotto lo Jagiellonia che sfiora il 4-1 con un sinsitro alto non di molto da fuori area di Imaz.

107'- Gol della Fiorentina!!! Abramowicz esce male con i pugni, spedisce palla al limite dell'area dove Fagioli controlla di petto e calcia di destro scavalcando il portiere avversario.

105'- Iniziato il secondo tempo supplementare con un cambio nello Jagiellonia. È uscito l'autore della tripletta Mazurek ed è entrato Rallis.

---INTERVALLO---

107'- Termina il primo tempo supplementare.

106'- Ammonito Abramowicz per fallo su Ndour.

105'- Assegnato un minuto di recupero.

102'- Imbeccata di Gudmundsson al limite per Nodru che sposta palla sul sinistro e calcia mandando però la sua conclusione altissima sopra la traversa.

101'- Ammonito Dodo per proteste.

99'- Problemi per Solomon che è costretto al cambio. Al suo posto entra Gudmundsson.

97'- Destro da fuori area di Kean che termina centrale e viene bloccato facilmente da Abramowicz.

95'- Brutta punizione calciata dalla trequarti di sinistra da Fagioli che termina direttamente sul fondo.

94'- Ammonito Pozo per fallo ai danni di Solomon.

93'- Grande verticalizzazione di Fagioli per Kean che controlla in area si sitema il pallone e al monento del tiro però viene murato.

90'- Iniziato il primo tempo supplementare.

---INTERVALLO---

94'- Terminano qui i tempi regolamentari. Match che andrà ai supplementari in virtù dello 0-3 maturato all'andata in Polonia

94'- Occasione per la Fiorentina! Solomon serve in area Kean che con lo specchio libero svirgola la conclusione e spedisce il pallone in tribuna.

93'- Pululu prova a beffare De Gea con una conclusione dalla lunghissima distanza. Palla che termina alta sopra la traversa.

90'- Saranno quattro i minuti di recupero.

89'- Cambio anche nello Jagiellonia con Flach che ha preso il posto di Drachal.

89'- Cambio nella Fiorentina, esce Piccoli e al suo posto entra Kean.

89'- Traversone dalla destra di Harrison e colpo di testa largo di Gosens.

87'- Colpo di testa alto di Piccoli che anticipa tutti sul primo palo su un cross dalla sinsitra di Gosens ma non inquadra la porta.

84'- Ci prova la Fiorentina in questo finale prima con un destro ribattuto di Solomon e poi con una conclusione alta sopra la traversa di Fagioli.

83'- Sponda di Gosens per Fabbian che prova il controllo in area ma non aggancia bene il pallone .

79'- Rischio per la Fiorentina, spiovente dalla trequarti in area per Wojtuszek che colpisce debolmente di testa e serve per fortuna dei viola un passaggio a De Gea.

77'- Ammonito Pongracic nella Fiorentina per fallo su Bazdar.

76'- Punzione respinta dalla difesa polacca e a margine dell'azione è stato anche fischiato un fallo in attacco ai viola.

75'- Ammonito Bazdar per un fallo in trequarti su Solomon. Altra punzione da posizione interessante per i viola.

74'- Ci prova da fuori Fagioli. Destro deviato in calcio d'angolo.

73'- Punzione in trequarti per la Fiorentina calciata a rientrare direttamente sul fondo da Fagioli.

71'- Ci prova da fuori Dodo che calcia malissimo dal limite spedendo la sfera altissima sopra la traversa.

68'- Jagiellonia ancora in fase offensiva. Imbucata per Pululu che viene chiuso in area da un ottimo intervento difensivo di Dodo.

66'- Cambio nello Jagiellonia, esce Wojtuszek ed entra Bazdar.

63'- Lancio fuori misura di Dodo per Harrison, palla che si perde sul fondo.

62'- Doppio cambio nella Fiorentina, escono Mandragora e Fazzini ed entrano Fagioli e Solomon.

61'- Fazzini prova a sfondare dalla sinistra ma finisce per concedere la rimessa dal fondo agli avversari.

58'- Ancora Jagiellonia, destro in porta debole di Pozo bloccato facilmente da De Gea.

56'- Traversone insidioso dalla sinistra di Pululu e palla che termina sul fondo.

54'- Iniziativa sulla destra di Fabbian che conquista un angolo con un cross murato.

53'- Avvio di ripresa difficilissimo per la squadra di Vanoli, che ora fatica a produrre occasioni pericolose.

49'- Terzo gol dello Jagiellonia. Ancora Mazurek a battere stavolta De Gea con un destro sul secondo palo. Proteste viola per un fallo su Piccoli a inizio azione.

48'- Occasione Fiorentina. Bella giocata e bel cross dalla destra di Harrison che imbecca in area Piccoli. L'attaccante viola anticipa tutti ma gira debolmente e centralmente il pallone bloccato da Abramowicz.

46'- Al via il secondo tempo con due novità nella Fiorentina, Harrison e De Gea hanno preso il posto di Fortini e Lezzerini.

----INTERVALLO----

48'- Termina qui il primo tempo.

48'- Raddoppio dello Jagiellonia. Destro di Mazurek dalla sinistra deviato da Comuzzo in scivolata che scavalca Lezzerini.

45'- Saranno tre i minuti di recupero.

45'- Ancora Jagiellonia. Romanczuk colpisce in acrobazia sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non da forza alla conclusione. Lezzerini blocca a terra senza grossi problemi.

43'- Brutta uscita di Lezzerini su una punizione dalla trequarti dello Jagiellonia, palla che resta in area e viene calciata al volo da Bernardo Vital, che per fortuna non inquadra di molto lo specchio lasciato vuoto della porta.

40'- Punizione dalla trequarti di destra per lo Jagiellonia calciata direttamente tra le braccia di Lezzerini.

36'- Punizione viola calciata da Mandragora in area che si conclude con un nulla di fatto.

36'- Cambio forzato per lo Jagiellonia, esce per infortunio Jozwiak ed entra Drachal.

34'- Ottima iniziativa sulla sinistra di Fazzini che salta Wojtuszek e viene steso dal numero 15 dello Jagiellonia. Punizione da zona interessante per i viola.

32'- Traversone dalla destra di Pozo e colpo di testa in area di Pululu che anticipa Comuzzo ma non crea pericoli a Lezzerini.

29'- Ottima sortita offensiva della Fiorentina. Fabbian apre in campo aperto sulla destra per Dodo che, dopo una progressione, restituisce palla al limite per l'ex Bologna, bravo con un velo a liberare Mandragora il quale però al momento del tiro scivola vanificando tutto.

26'- Fiorentina frastornata dal gol degli ospiti che ora provano a spingere alla ricerca del raddoppio.

23'- Vantaggio dello Jagiellonia. Uno due al limite dell'area tra Pululu e Mazurek che porta l'inserimento in area di quest'ultimo che calcia verso la porta di Lezzerini, trova la respinta del portiere viola ma la palla viene poi ribattuta in rete dallo stesso Mazurek.

20'- Piccoli vicinissimo al vantaggio. Errore sul rinvio del portiere Abramowicz, ne ha approfitta l'attaccante viola che controlla in area di petto e poi con il destro calcia a chiudere sul primo palo trovando al risposta in tuffo dell'estremo difensore dei polacchi.

17'- Bella uscita palla da dietro di Fortini che porta all'ammonizione per Jozwiak.

13'- Ancora Fiorentina pericolosa sempre di testa, stavolta con Piccoli il cui stacco sul secondo palo produce un colpo di testa a parabola respinto in qualche modo da Abramowicz sulla cui respinta poi Ndour ha provato una rovesciata non andata a segno.

12'- Pongracic vicino al gol! Bel colpo di testa del difensore viola e respinta laterale di Abramowicz.

12'- Ottima ripartenza viola sull'asse Ndour-Gosens che ha portato quest'ultimo al cross dalla sinistra e a guadagnare poi il primo angolo del match.

10'- Occasione Fiorentina! Fabbian va in pressione su un retropassaggio in direzione del portiere Abramowicz e per poco non ruba palla.

9'- Punizione battuta da Wdowik, mischia in area e fallo fischiato a favore della difesa viola.

7'- Ammonito Comuzzo per un fallo al limite dell'area su Pululu.

4'- Occasione Jagiellonia. Liscio incredibile di Comuzzo che lancia Pululu in uno contro uno con Lezzerini. L'attaccante degli ospiti per fortuna sbaglia la conclusione e serve un pallonetto morbido tra i guantoni del portiere viola.

3'- Prime sortite offensive dello Jagiellonia sulla sinistra che non hanno prodotto pericoli per la retroguardia viola.

1'- Via si parte! Primo pallone giocato dallo Jagiellonia.

È tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi per il fischio d'inizio del ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia. I ragazzi di Paolo Vanoli, che ripropone nove undicesimi della formazione titolare che ha vinto e convinto con un netto 3-0 in Polonia, sono chiamati ad una prova di maturità nella gestione del risultato dell'andata. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida, restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-1-4-1): 1 Lezzerini; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 27 Ndour; 29 Fortini, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.

A disposizione: 43 De Gea, 50 Leonardelli, 6 Ranieri, 60 Kouadio, 65 Parisi, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 19 Solomon, 17 Harrison, 10 Gudmundsson, 20 Kean.

Allenatore: Vanoli.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): 50 Abramowicz; 15 Wojtuszek, 13 Vital, 70 Pelmard, 27 Wdowik; 86 Mazurek, 6 Romanchuk; 7 Pozo, 11 Imaz, 72 Jozwiak; 10 Pululu.

A disposizione: 66 Damasiewicz, 44 Konstantopoulos, 23 Montoia, 4 Kobayashi, 31 Flach, 8 Drachal, 77 Szmyt, 17 Sylla, 9 Rallis.

Allenatore: Siemieniec.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Jovanovic (Ser).