Fiorentina-Inter 1-0, le parole di Galloppa: "Quest'anno vogliamo essere protagonisti"

Il tecnico della Primavera Daniele Galloppa ha parlato nel post partita dopo la vittoria contro l'Inter ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "I ragazzi oggi hanno fatto un'ottima partita. Potevamo fare meglio nel secondo tempo, però sono contento perché abbiamo sofferto e abbiamo tenuto. Kospo è venuto giù con noi, ha giocato con la testa giusta e individualmente anche Braschi ha fatto una grande partita. E' una bella vittoria di gruppo. Quest'anno vogliamo essere protagonisti, sapevamo che l'inizio di stagione non sarebbe stato facile. Però stiamo rispondendo bene, sono contento, dobbiamo uscire da questa partita consapevoli del fatto che possiamo fare ancora meglio. L'Inter sapevamo che giocava tanto in ampiezza, abbiamo corso tanto, nel secondo tempo arrivavamo in ritardo. Siamo andati meglio quando ci siamo messi 4-3-3. Sono contento di aver battuto una squadra forte".

I cambi hanno fatto la differenza? "Questo è importante, vorrebbero giocare tutti, ma fa parte della crescita. Sono entrati tutti bene".