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Fiorentina, due giorni liberi: la ripresa martedì. Kean torna giovedì
La squadra dopo il bagno di calore ed affetto di oggi avrà due giorni liberi visto che tornerà a lavorare al Viola Park in vista del Verona martedì prossimo. Anche i Nazionali, esauriti i loro impegni, rientreranno a Firenze. Kean rientrerà solo giovedì dopo la trasferta in Bosnia importantissima in casa di Dzeko.
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Copertina
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
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