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Fiorentina, due giorni liberi: la ripresa martedì. Kean torna giovedì

Fiorentina, due giorni liberi: la ripresa martedì. Kean torna giovedì
Oggi alle 16:28Dagli inviati
di Luciana Magistrato
fonte Dagli inviati Luciana Magistrato, Andrea Giannattasio e Niccolò Santi

La squadra dopo il bagno di calore ed affetto di oggi avrà due giorni liberi visto che tornerà a lavorare al Viola Park in vista del Verona martedì prossimo. Anche i Nazionali, esauriti i loro impegni, rientreranno a Firenze. Kean rientrerà solo giovedì dopo la trasferta in Bosnia importantissima in casa di Dzeko.