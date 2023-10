FIORENTINA-CAGLIARI 3-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura di Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca

FINE SECONDO TEMPO

94' - GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!! NZOLA CHIUDE LA PARTITA!!! Grande movimento in girata a liberarsi da parte dell'ex Spezia, il quale poi con un pallonetto scavalca Radunovic! È 3-0 viola

92' - Ultimo cambio per la Fiorentina: entra Mandragora ed entra Duncan

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

89' - OCCASIONE PER NZOLA! Contropiede di Ikoné che scarica per l'angolano il quale a tu per tu con Radunovic prova il dribbling ma viene fermato

87' - Il Cagliari prova a farsi vedere in avanti in queste ultime fasi di una partita letteralmente dominata dalla Fiorentina

85' - Il primo giallo della partita va a Infantino per un fallo ai danni di Obert

82' - Sugli sviluppi del corner, cross verso il primo palo e tentativo in torsione di Kouamé di testa: pallone che non centra lo specchio della porta

80' - Altro spunto offensivo di Ikoné che viene chiudo in angolo

78' - Ikoné servito in verticale da Kayode non riesce ad agganciare la sfera

75' - Cambio anche per la Fiorentina, esce Beltran ed entra Nzola

74' - I sardi sostituiscono Petagna e Hatzidiakos con Pavoletti e Obert

73' - Intervento irregolare di Kouame sulla fascia. Si riparte da punizione per il Cagliari

70' - Possesso palla prolungato da parte della Fiorentina che non ha fretta di verticalizzare

68' - Lo stesso Ikoné prova a lanciare in velocità Kouame che però viene anticipato dalla retroguardia avversaria

66' - Ikoné prova a svincolarsi da una tripla marcatura ma si trascina il pallone fuori

63' - Triplo cambio per la Fiorentina: entrano Kouame, Infatino e Ikoné, fuori Brekalo, Bonaventura e Gonzalez

62' - TRAVERSA DI PETAGNA! Brivido per i viola con l'inserimento dell'attaccante rossoblù il quale prova uno scavetto che scheggia il legno

59' - Fallo di Augello su Gonzalez, calcio di punizione per la Fiorentina sulla trequarti avversaria. Astuto il talento viola nel prendere posizione e atterrare dal difensore di Ranieri

56' - Lancio liungo in favore di Beltran che viene facilmente anticipato da Makoumbou

54' - Parisi perde un brutto pallone sulla sinistra, il Cagliari prova ad approfittarne con un tiro da dentro l'area di Oristanio smorzato dalla difesa

52' - Brutto pallone perso da Oristanio, che lascia spazio a Beltran per provare a pungere e andare al tiro, ma l'argentino perde l'attimo per calciare e si fa soffiare la sfera

50' - Intanto arriva il dato degli spettatori presenti allo stadio: questa sera al Franchi siedono sugli spalti 27.309 tifosi. Non viene scavalcata dunque quota 30mila

48' - DOSSENA PERICOLOSO! Cross di Augello dalla bandierina e colpo di testa sul primo palo del numero quattro del Cagliari: pallone alto di poco

46' - I sardi rientrano in campo con un doppio cambio: dentro Prati e Oristanio, fuori Deiola e Shomurodov

45' - Si riparte! Primo pallone toccato adesso dal Cagliari

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' - Ottima chiusura di Martinez Quarta sulla cavalcata di Zappa

46' - Gonzalez salta due uomini sulla trequarti: che partita di Nico stasera

45' - L'arbitro Di Bello condede 3 minuti di recupero

43' - Nico Gonzalez cerca un altro tiro potente da fuori area che però finisce alto

41' - Riprende il gioco dopo qualche secondo d'interruzione dovuto alle cure mediche nei confronti di Wieteska che era rimasto a terra dopo un contrasto

38' - Augello su punizione cerca lo specchio della porta di Terracciano che blocca tutto senza problemi

37' - Brekalo cade, fermato in maniera decisa in area avversaria, ma è tutto regolare

34' - Il direttore di gara ferma il gioco per placare le polemiche di Italiano dalla panchina

32' - Episodio dubbio con Gonzalez che, pescato in area in posizione regolare, viene steso al momento del tiro: l'arbitro Di Bello lascia correre

31' - La Fiorentina fa girare il pallone a centrocampo alla ricerca degli spazi giusti

29' - Bel recupero di Beltran che arpiona il pallone e tenta il tiro da posizione interessante, respinto in angolo dalla difesa del Cagliari

28' - OCCASIONE PER SHOMURODOV! Il rossoblù si rende periocoloso con un tiro a giro dal limite dell'area che finisce fuori di pochissimo

26' - ANCORA GONZALEZ PERICOLOSO! Colpo di testa insidiosissimo dell'attaccante che sfiora il primo palo

23' - Continua il possesso incontrastato della squadra di Italiano, il Cagliari sembra aver accusato il colpo

20' - GOOOOOLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!! GOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!! AUTORETE DI DOSSENA!! Nico Gonzalez scarica per Kayode che tenta un tiro-cross trovando la deviazione vincente del cagliaritano! Siamo 2-0 per la Fiorentina!

19' - Parisi prova ad andar via per linee centrali ma si dimentica del pallone

17' - GONZALEZ PERICOLOSO! L'argentino si accentra dopo una cavalcata sontuosa di Kayode e cerca il mancino potente, di poco al lato

16' - Tutto ok per Parisi che si rialza

15' - Rimane a terra Parisi dopo uno scontro con Shomurodov sulla propria trequarti

14' - Bonaventura verticalizza alla ricerca di Martinez Quarta che non trova però l'impatto col pallone, un po' lungo

12' - Ancora Gonzalez prova ad approfittare un controbalzo di un'imbucata di Arthur, trovando la chiusura della retroguardia avversaria

11' - Gran bel disimpegno di Bonaventura a centrocampo, fermato irregolarmente da Wieteska

8' - OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Disattenzione clamorosa di Milenkovic che opta per un retropassaggio totalmente sbagliato all'indirizzo di Terracciano che viene anticipato da Petagna sul cui tiro si immola Kayode sulla linea di porta

7' - Gonzalez ci prova ancora, dalla distanza, senza trovare lo specchio

6' - Percussione offensiva della Fiorentina che si risolve in un cross troppo lungo di Kayode. Rimessa dal fondo per Radunovic

4' - C'è il check del VAR che convalida il gol di Nico Gonzalez

2' - GOOOOLLLLLLL!!!!!!!! GONZALEEEEEZZZZZ!!!!! FIORENTINA GIÀ AVANTI!!!! Incredibile, l'argentino raccoglie la respinta di Radunovic in area e scarica in rete con un mancino potente!!! È 1-0 lampo per la squadra di Italiano

1' - Fase di impostazione ragionata dalla difesa per i viola

0' - Ci siamo, si comincia! Primo pallone della sfida affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:43 - Ecco che entrano in campo le compagini sulle note dell'inno della Fiorentina. La squadra di Italiano veste in maglietta e pantaloncini viola, completo bianco da trasferta invece per il Cagliari

20:35 - Queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori delle tue squadre

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Wieteska, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna.

20:30 - Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di FirenzeViola.it, bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Cagliari, gara valida per la settima giornata di Serie A