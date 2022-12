Al 33' il Lugano rimane in dieci per l'espulsione diretta di Macek che fa un'entrataccia su Dodo. Si teme per il brasiliano che dopo i soccorsi dei sanitari si rialza e resta in campo. Lascia invece il terreno di gioco il giocatore del Lugano, ex Juventus, subito espulso come detto da Volpi di Arezzo.