Al 10' la Fiorentina passa in vantaggio grazie ad un gran tiro di Alfred Duncan dalla distanza. Il giocatore non lascia scampo al portiere del Lugano Saipi. Dopo la paura della traversa colpita dagli svizzeri in avvio arriva dunque il vantaggio viola. Duncan è il 13esimo marcatore di questo ciclo di amichevoli.