FIO-INT, Malore per Bove: partita momentaneamente sospesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile quanto accaduto al Franchi al 18' di Fiorentina-Inter. All'improvviso Edoardo Bove ha avuto un malore ed è caduto in campo tra lo sgomento dei giocatori in campo che sono subito corsi ad aiutare e proteggere il centrocampista viola. Dopo le operazioni di soccorso avvenute in un clima di tensione pazzesco, l'arbitro Doveri ha sospeso la partita almeno momentaneamente, in attesa di altre disposizioni. Il Franchi intanto ha salutato con un applauso sia l'ambulanza che la decisione dell'arbitro.