FIO-INT 1-2, Jovic si divora il pari: salva Handanovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Al 79' la Fiorentina va ad un passo dal pareggio con Luka Jovic. Azione di contropiede guidata dal solito Bonaventura, palla in profondita per Luka Jovic che mette a sedere mezza difesa dell'Inter e si presenta a tu per tu con Handanovic, sparando però addosso al portiere sloveno. Una chance enorme per il serbo che non regala il pari ai viola.