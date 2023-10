FIO-CAG 1-0, Kayode salva sulla linea tiro di Nandez

INDISCREZIONI DI FV BIRAGHI, COL CAGLIARI PER FARE SQUADRA. DIFFICILE GIOCHI Nonostante il trauma alla caviglia riscontrato giovedì scorso a Frosinone, il capitano viola Cristiano Biraghi è rientrato tra i convocati per Fiorentina-Cagliari, gara in programma domani alle 20:45 al Franchi per il settimo turno di Serie A. Tuttavia,... Nonostante il trauma alla caviglia riscontrato giovedì scorso a Frosinone, il capitano viola Cristiano Biraghi è rientrato tra i convocati per Fiorentina-Cagliari, gara in programma domani alle 20:45 al Franchi per il settimo turno di Serie A. Tuttavia,... NOTIZIE DI FV UN BEL 3-0 MA L'EMOZIONE PIU' GRANDE ARRIVA NEL FINALE Vi confesso che ho passato il post partita contro il Cagliari quasi preoccupata e toccando ferro per tutto quello che sentivo nei vari servizi radiofonici e televisivi che sono seguiti alla bella vittoria della Fiorentina contro i ragazzi di Ranieri. Sarò... Vi confesso che ho passato il post partita contro il Cagliari quasi preoccupata e toccando ferro per tutto quello che sentivo nei vari servizi radiofonici e televisivi che sono seguiti alla bella vittoria della Fiorentina contro i ragazzi di Ranieri. Sarò... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi